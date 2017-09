Brasileiros preferem vídeo online a televisão, segundo pesquisa

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emissoras de TV estão perdendo espaço para um fenômeno mundial: os vídeos on-line. Quem atesta isso é a pesquisa Video Viewers, divulgada pelo Google nesta quarta (13). Segundo o relatório, 86% dos brasileiros assistem vídeo na web, o que faz do Brasil o segundo país com mais horas de vídeo assistidas no YouTube.

Os números também explicam porque 5 entre as 10 personalidades mais influentes no Brasil são youtubers, e, em primeiro lugar, está o humorista Whindersson Nunes, com 23 milhões de inscritos em seu canal. A pesquisa entrevistou 1500 brasileiros entre 14 e 55 anos, em cinco capitais, Porto Alegre, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, durante o mês de julho deste ano. A TV está ficando para trás: 56% dos entrevistados já passam mais tempo assistindo vídeos na web do que na televisão. O número de horas assistindo vídeos na web aumenta ano a ano.

Comparando com os resultados de 2014 da mesma pesquisa, o tempo semanal assistindo vídeos on-line cresceu 90% e passou de 8,1 para 15,4 horas em 2017. E quem nunca ficou mexendo no celular enquanto assistia TV? Desapegados do que está passando na televisão, 87% dos entrevistados assistem televisão conectados à internet, mexendo em seus celulares.

E por que todo esse apego aos vídeos online? Porque os brasileiros estão em busca de exclusividade: 83% procura por conteúdos que não passam na televisão. Além disso, o YouTube também é o mais solicitado quando as pessoas querem assistir o que realmente amam, se aprofundar em um assunto, ficar por dentro das novidades e se inspirar.