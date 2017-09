Câmara fará audiência pública para debater segurança nos ônibus

(foto: SMCS)

A Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública da Câmara de Curitiba vai promover uma audiência pública sobre segurança no transporte público. A atividade será nesta sexta-feira (15), a partir das 14 horas, no auditório do Legislativo. A ideia dos vereadores é unir todos os envolvidos no transporte público para buscar soluções eficazes.



Do Executivo municipal foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Defesa Social, a Urbs e a Secretaria de Transporte. Do estadual devem comparecer representantes da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e da Polícia Civil, além do secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira. A sociedade civil organizada será representada pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba (Sindimoc), o Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba (Sigmuc), a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, dentre outras entidades. A Metrocard – empresa que faz a bilhetagem do transporte público – também foi convidada.



Compõem a comissão os vereadores Rogério Campos (PSC), presidente, Beto Moraes (PSDB), vice, Goura (PDT), Ezequias Barros (PRP) e Maria Leticia Fagundes (PV). O debate inicia às 14 horas e será aberto ao público.



Serviço: Câmara discute segurança no transporte público

Data: 15 de setembro de 2017

Hora: 14 horas

Local: Auditório do Anexo 2 da Câmara Municipal - A entrada para o auditório é pela avenida Visconde de Guarapuava, esquina com Lourenço Pinto.