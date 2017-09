Feira oferece serviços de cidadania gratuitos à população de Curitiba

(foto: Divulgação/Uninter)

O Centro Universitário Internacional Uninter vai oferecer gratuitamente serviços ligados às áreas de empregabilidade, saúde, cidadania, cultura e lazer a toda a população de Curitiba e região. A ação acontece neste sábado (16/9), no polo da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e faz parte da 5ª Mostra Nacional de Responsabilidade Socioambiental, promovido pelo IBGPEX, braço de responsabilidade social da instituição.



“Com o auxílio dos professores, alunos e colaboradores da Uninter, além de empresas parceiras, promoveremos ações que, de forma prática, melhorem a qualidade de vida da comunidade presente”, explica Adenir Fonseca, diretora do IBGPEX.



Confira as atividades gratuitas que serão oferecidas das 9h às 14h.



Economia e emprego

- Oferta de vagas de estágio – Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE);

- Oficina de elaboração de currículo e dicas sobre como se comportar em uma entrevista;

- Orientações para o microempreendedor individual;

- Palestra sobre planejamento financeiro familiar;

- Feira de economia solidária;

- Escambo.



Cidadania e Políticas Públicas

- Orientações sobre Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Cadastro Único;

- Núcleo de práticas jurídicas: direito do consumidor e direito da família;

- Orientações dos serviços da Prefeitura, Conselho Tutelar, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) e Fundação de Ação Social (FAS);

- Orientação de prevenção contra a violência infantil – Projeto Quebrando o Silêncio.



Saúde e Bem-Estar

- Exames de Glicemia;

- Aferição de pressão arterial;

- Orientação para atividades físicas e alimentação saudável;

- Corte de cabelo;

- Serviços de manicure - Instituto Embelleze.



Cultura e Lazer

- Roda de capoeira e aula de dança;

- Brincadeiras para as crianças;

- Exposição e oficina sobre a cultura africana;

- Oficina de contação de histórias;

- Concurso de fotografia "Meu Território" – imagens que representam a comunidade da CIC;

-Exposição de trabalhos acadêmicos da Uninter.



SERVIÇO

5ª Mostra Nacional de Responsabilidade Socioambiental Uninter

Data: 16 de setembro

Horário: das 9h às 14h

Local: Polo CIC, avenida João Bettega, 6100, Cidade Industrial de Curitiba

Mais informações: 3311-5602