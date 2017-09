Paraná Clube tenta provar na Justiça que vive pior crise financeira da história

Treino na Vila Capanema: salários em dia em 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube tentou provar na Justiça que vive a pior crise financeira da sua história. O caso foi divulgado pelo site do Tribunal Superior do Trabalho (TST). “A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso do Paraná Clube contra decisão que negou seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção das custas processuais. Embora alegasse grave crise financeira, o clube não comprovou que não tinha condições de arcar com as despesas processuais”, informou o site do TST.

“O clube se defendia de reclamação trabalhista ajuizada por uma ex-recepcionista, demitida por justa causa, e desde o início da ação vinha pleiteando, sem sucesso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente dispensa do recolhimento das custas. Condenado em primeira instância a pagar diversas verbas à ex-empregada, o clube recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) apresentando documentos a fim de comprovar sua insuficiência econômica. Alegou que atravessava a pior crise financeira de sua existência, e juntou contas atrasadas de gás, luz, água e telefonia da sede social, do Ninho da Gralha, seu centro de treinamento, e de outras unidades”, relatou matéria do site do Tribunal.

“Segundo o TRT, é possível estender o benefício da justiça gratuita ao empregador pessoa jurídica, mas para isso é imprescindível a comprovação da insuficiência econômica para fazer frente às despesas processuais. No caso do Paraná, o Regional já havia examinado questão idêntica anteriormente, concluindo que os documentos apresentados, a inadimplência de contas e o extrato e saldo bancário não comprovaram a hipossuficiência. Como o clube não efetuou o depósito recursal, o TRT julgou seu recurso deserto, do qual não estaria isento mesmo que obtivesse o benefício da gratuidade. O Paraná Clube reiterou no TST a impossibilidade de recolher custas, honorários advocatícios e depósito recursal”, explicou texto do TST.

Curiosamente, o departamento de futebol do Paraná vive em 2017 seu ano de maior estabilidade financeira dessa década. De 2010 a 2015, os atrasos de salários foram constantes, com greves, paralisações e outros protestos dos jogadores. Em 2017, não houve relato de problemas desse tipo.

