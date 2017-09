'Que saiba morrer quem viver não soube', diz Gilmar em recado a Janot

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não foi à última sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) de sua gestão, que termina no domingo (17). No entanto, ele recebeu um recado do ministro Gilmar Mendes: "Que saiba morrer quem viver não soube". A frase foi dita pelo magistrado a jornalistas antes do início da sessão desta quinta-feira (14). Ele foi questionado se faria alguma manifestação em relação a Janot durante a sessão. "Eu diria em relação ao procurador-geral Janot uma frase de Bocage: 'Que saiba morrer quem viver não soube'", afirmou, citando o poeta português Manuel Du Bocage (1765-1805). RAQUEL DODGE Na segunda-feira (18) Raquel Dodge assume a PGR (Procuradoria-Geral da República). Sua entrada no cargo deve reduzir os atritos entre a instituição e o Supremo, uma vez que Gilmar e Janot protagonizaram diversos embates públicos. Dodge tem se reunido com os ministros da corte para saber sobre o funcionamento do tribunal. Nesta semana ela já se reuniu com a presidente Cármen Lúcia, com o decano Celso de Mello e com o próprio Gilmar Mendes.