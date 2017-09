Hospitalizada, Lady Gaga cancela participação no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga, atração principal do primeiro dia do Rock in Rio, cancelou sua participação no festival na véspera do show devido a fortes dores. A banda Maroon 5, que se apresentaria no sábado (16), fará outro show na sexta-feira (15). Gaga sofre de fibromialgia, doença crônica que gera fortes dores pelo corpo. A revelação foi assunto no lançamento do documentário da Netflix "Gaga: Five Foot Two" nesta quarta-feira (13). A cantora disse que está devastada por não estar bem o suficiente para vir ao Rock in Rio. "Eu faria de tudo por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora", disse ela pelo Twitter (https://twitter.com/ladygaga/status/908396468821774336). Ela pediu que os fãs tenham compaixão e prometeu que virá se apresentar no país em breve (https://twitter.com/ladygaga/status/908396570441330688). "Não foi apenas uma dor nos quadris ou cansaço pela turnê. Estou com dores severas", ela disse. Acrescentando que está nas mãos de ótimos médicos (https://twitter.com/ladygaga/status/908405525452345350). Este é o terceiro cancelamento desta edição, depois de Charles Bradley e Pretty Reckless. O line-up do Palco Mundo na sexta-feira será composto por Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e Maroon 5. O Rock in Rio irá reembolsar quem desistir de ir ao evento no dia 15. O procedimento para reembolso será disponibilizado na próxima segunda-feira (18), na página oficial do festival.