Comissão decide amanhã sobre vereadora acusada de reter salários

A Comissão Processante instalada pela Câmara Municipal de Curitiba para investigar as denúncias contra a vereadora Katia Dittrich (SD) – acusada de ficar com parte dos salários de ex-assessores, decide amanhã se a apuração deve continuar ou ser arquivada. Na reunião, será votado parecer do relator, vereador Cristiano Santos (PV). Se a decisão for pelo arquivamento, a questão será votada em plenário. Se for pelo prosseguimento, a comissão dará continuidade ao processo com o depoimento da a vereadora e das testemunhas, sem a consulta aos demais parlamentares.

