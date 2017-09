Na mira da Inter, Rossetto é o volante mais criativo do Brasileirão

Rossetto: destaque em passes para finalizações, assistências, dribles e finalizações certas (foto: Geraldo Bubniak)

Matheus Rossetto, do Atlético Paranaense, é o volante mais criativo do Campeonato Brasileiro 2017. Essa afirmação pode ser feita com base em uma estatística. Entre todos os atletas que atuaram como volante ou segundo volante na competição, Rossetto tem a maior média de passes para finalizações.

O jogador do Atlético deu 1,9 passes para finalizações a cada 90 minutos em campo, segundo dados do site inglês WhoScored.

Entre os volantes do Brasileirão, Rossetto também aparece no Top 10 de dribles certos, de finalizações certas e de passes certos. Ele tem média de um drible certo a cada 90 minutos (é o 10º nesse quesito), de 0,4 finalização certa (8º lugar) e de 52,2 passes certos (7º).

No aspecto defensivo, Rossetto está entre os volantes da competição que menos desarma (média de 0,6 a cada 90 minutos), mas também é um dos menos driblados (0,6 vezes).

No total da temporada, contando todas as competições, Rossetto é o segundo jogador do Atlético com mais assistências, com cinco passes para gols. Só fica atrás do lateral/ponta Sidcley, que tem seis. Rossetto disputou 47 jogos no ano (35 como titular) e marcou dois gols.

O bom desempenho de Rossetto, 21 anos, chamou a atenção dos olheiros italianos. A imprensa europeia noticiou o interesse da Internazionale de Milão no jogador. A eventual negociação só ocorreria na próxima janela de transferências, em dezembro.

A Inter tem tradição em investir em volantes sul-americanos. No atual elenco, conta com o uruguaio Vecino. Na temporada anterior, tinha o chileno Medel e o brasileiro Felipe Melo, além do argentino Banega, que virou meia ofensivo, mas também já atuou como volante. Em anos anteriores, o clube italiano teve nessas funções os argentinos Simeone, Cambiasso, Verón e Solari, o colombiano Guarín, os brasileiros Hernanes e Zé Elias e o chileno Pizarro.