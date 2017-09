Gisele Bündchen chega ao Rio para abrir palco Mundo nesta sexta no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A supermodelo Gisele Bündchen, 37, chegou no final da manhã desta quinta-feira (14) ao Rio de Janeiro. Ela vai abrir o palco Mundo do Rock in Rio nesta sexta (15). "Abençoado por Deus e bonito por natureza", escreve a modelo em sua conta no Instagram (https://www.instagram.com/p/BZBa1BYFwYF/). A modelo é uma das principais atrações do Rock in Rio, que começa nesta sexta (15) na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Considerado o maior festival musical do planeta, a 17ª edição do Rock in Rio terá presença de Maroon 5 --dias 15 e 16--, Justin Timberlake (17), Aerosmith (21), Bon Jovi (22), The Who e Guns N' Roses (co-headliners, 23) e Red Hot Chili Peppers (24). Como fez na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, Gisele vai desfilar pelo palco Mundo para fazer o lançamento de um movimento global por um futuro melhor. Ela caminhará com a bandeira da Amazonia Live --projeto social do festival, que promete plantar 1 milhão de árvores em 400 hectares de área desmatada da Floresta Amazônica. De acordo com a assessoria da modelo, Gisele também estará no estande da SKY no Rock in Rio.