Operação prende 58 envolvidos com tráfico de drogas no sul fluminense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Operação Coroados 2, deflagrada nesta quinta-feira (14) pela Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpriu 58 de 64 mandados de prisão, além de 44 de busca e apreensão. As informações são da Agência Brasil. O objetivo da investigação era combater o tráfico de drogas no sul fluminense, com foco na cidade de Valença. As buscas ocorreram também na cidade de Barra do Piraí e nas comunidades de Acari, Muquiço, Dendê e no Complexo da Maré, favelas que, de acordo com as investigações, abasteciam o tráfico do sul do Estado. O coordenador de Inteligência da PM, coronel Antônio Goulart, explica que havia 65 mandados de prisão, porém dois eram contra a mesma pessoa. Do total de mandados expedidos, 31 eram contra pessoas que já estavam presas, mas continuavam comandando o tráfico de dentro do complexo penitenciário.