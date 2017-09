Fãs acampados na Cidade do Rock lamentam cancelamento de Gaga

AMANDA NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A fotógrafa Sharmynlla Bonita, 21, e o designer de interiores José Augusto Cardoso, 21, aguardavam no pátio da Cidade do Rock quando receberam a notícia do cancelamento do show de Lady Gaga. A cantora, que seria o grande destaque da abertura do festival nesta sexta (15), será substituída por Maroon 5. Eles era os únicos monstrinhos ("little monsters"), como são chamados os fãs de Gaga, no local no momento. "Ficamos sabendo pela página do Rock in Rio no Facebook", disse Bonita. "Precisei ver com meus próprios olhos, foi uma decepção", disse Cardoso. Eles fazem parte de um grupo de oito fãs que vieram de Presidente Prudente para o show da pop star. Os outros estavam na praia, mas a dupla chegou às 11h na entrada do Parque Olímpico, sede do evento neste ano. "Passamos no mercado, trouxemos um monte de coisa pra comer até amanhã [sexta]. A ideia dele era vir direto do aeroporto pra cá, ele é doente por ela", disse Bonita. "Mas não da nem para ficar bravo com a situação". Enquanto uma banda ensaiava a música tema do Rock in rio logo ao lado, eles eram consolados por uma representante da organização que ofereceu um tour pelo local. Eles foram acompanhados de dois fãs da Ivete Sangalo que carregavam cartazes para a cantora. Os fãs ainda não sabem se pedirão reembolso e aguardam posicionamento da organização, pois já estavam vestidos com a pulseira, apesar de não terem passado das catracas. O Rock in Rio informou que irá devolver o dinheiro para quem desistir de comparecer no evento neste dia. As informações para o reembolso estarão disponíveis na segunda-feira (18). Entretanto, só serão ressarcidos aqueles que não utilizarem os ingressos. Bonita e Cardoso compraram a opção de ingresso com direito à entrada antecipada no local, mas foram informados de que o adicional pelo benefício não seria reembolsado. MAIS MONSTRINHOS "Até achei que fosse uma página fake", disse Gabriela Cassemiro, que também ficou sabendo do cancelamento pelas redes sociais. Ela embarcaria de Ribeirão Preto nesta sexta-feira (15) somente para assistir ao show. "Os outros artistas não me interessam", diz. Certa de que irá pedir reembolso, ela ainda não decidiu sobre a vinda ao Rio de Janeiro. "Não sei o que farei com o hotel e a passagem de avião. Se não tiver reembolso de pelo menos a passagem, pretendo ir conhecer o Rio, pegar uma praia. Só pra não ter 100% de prejuízo", diz. Cassemiro estima ter gastado R$ 1.500 com ingresso, passagem e hotel.