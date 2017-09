O deputado federal Sérgio Souza (PMDB), que também teria sido envolvido na delação premiada do ex-superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso na operação Carne Fraca, que investiga fraudes na fiscalização de frigoríficos, também divulgou nota negando envolvimento no esquema.

