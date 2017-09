Naiara Azevedo diz ter sofrido bullying de professora quando criança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naiara Azevedo, 27, disse ter sofrido bullying por parte de uma professora quando era criança. "Ela me chamou de burra na frente da sala inteira", disse ela. Em entrevista à apresentadora Patrícia Abravanel, no "Programa da Eliana" (SBT), a cantora sertaneja disse que não ficou quieta frente ao comentário e respondeu: "Um dia professora, essa menina que você disse que é burra, você ainda vai ouvir muito falar dela viu!". A cantora da música "50 reais" também conta sobre sua infância, na cidade de Farol, no interior do Paraná. "Eu era muito arteira. Eu era pior que moleque". Sobre o episódio traumático, Naiara acrescentou: "Professores não façam isso com os alunos. Nunca diga que um aluno é burro, porque machuca." Sua situação financeira, na época, não era das melhores, o que fez com que Naiara valorizasse seu sucesso: "As coisas de valor não tem valor. O que tem valor mesmo é o que a gente sente". Sobre sua carreira, a cantora conta que nem tudo veio fácil. "Esse DVD que eu gravei, o DVD dos 50 reais, eu não tinha nem um real para gravar ele", diz ela sobre o álbum "Totalmente Diferente". Depois deste, Naiara gravou outro DVD com participações especiais e reforça a importância de ser persistente: "Eu sempre digo as pessoas para nunca desistirem do sonho delas". No programa, que vai ao ar no próximo domingo (17), à partir das 15 horas, Naiara também comenta sobre a dificuldade de ser mulher em um mercado predominantemente masculino e sua gratidão por tudo o que está vivendo.