Aumenta para 83 número de mortos em duplo atentado no Iraque

Pelo menos 83 pessoas morreram e 93 ficaram feridas nesta quinta-feira (14) ,em um duplo atentado e um ataque armado na província de Diqar, no sul do Iraque, de maioria xiita. Segundo uma fonte de segurança local, dois carros-bomba explodiram coincidindo com um ataque armado contra o restaurante Fedek, situado a cerca de 80 quilômetros a oeste de Nasariya, em Diqar. A informação é da Agência EFE.

Segundo o diretor-geral de Saúde de Diqar, Yasem al Khaldi, o número de mortos subiu de 50 para 83 nas últimas horas. Uma fonte de segurança disse à EFE que entre os mortos há cidadãos iraquianos, mas não explicou se eles estavam realizando uma visita religiosa à província de maioria xiita, onde há vários lugares sagrados de peregrinação para essa orientação do islã.

A emissora de tv iraquiana Al Sumaria informou que homens armados com uniforme militar chegaram em dois carros ao restaurante, onde entraram e abriram fogo contra os clientes. Depois, os atacantes foram a um posto de controle das forças de segurança onde explodiram um dos veículos e dispararam causando mais vítimas.

O múltiplo atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), que costuma ter entre os seus alvos os xiitas no Iraque, onde esta seita do Islã é maioria. A agência de notícias Amaq, filiada aos extremistas, assegurou que "dezenas de xiitas" morreram em um ataque suicida e vários ataques armados contra um posto de controle e um restaurante.

A violência aconteceu um dia depois do primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, ter visitado a província de maioria xiita, que se caracteriza por sua segurança e estabilidade.