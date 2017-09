Justiça mantém Eurico e dá 10 dias para Vasco se defender de ação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Denunciado pelo Ministério Público com um pedido de destituição imediata do Vasco, bem como de seus vice-presidentes, Eurico Miranda, por ora, segue mantido na presidência do clube. Por decisão do juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado do Torcedor, estipulou-se um prazo de 10 dias para o clube apresentar sua defesa. Eurico é acusado pelo órgão de possuir um estreito elo com a organizada Força Jovem, que está suspensa das praças esportivas brasileiras. Os promotores do MP acreditam que o dirigente emprega membros da torcida e cede camarotes de São Januário para a facção. O Vasco, por sua vez, emitiu uma nota oficial classificando a ação como "inacreditável" e insinuou que a atitude teve motivação política, uma vez que o clube está há menos de dois meses da eleição. Justamente nesta quinta-feira (14), às 20h, num clube português na Zona Norte do Rio de Janeiro, Eurico Miranda irá lançar oficialmente sua candidatura à reeleição. O nome de sua chapa se chamará "Reconstruindo o Vasco".