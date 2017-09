Furacão Max se aproxima de Acapulco, no México, e moradores se preparam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade tropical Max se transformou em furacão nesta quinta-feira (14) e se aproxima da costa do México no Pacífico, onde milhares de pessoas já se preparam para enfrentar as fortes chuvas e ventos. Classificado como furacão de categoria 1 em uma escala que vai até 5, o Max deve atingir a cidade turística de Acapulco ainda nesta quinta. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), é possível que o fenômeno se fortaleça ainda mais antes de tocar a terra. Na tarde desta quinta, o furacão estava localizado a 65 quilômetros ao sul de Acapulco e tinha ventos máximos de 130 km/h. Fortes chuvas podem desencadear "rápidas enchentes e deslizamentos de terra potencialmente letais", segundo o NHC. Uma persistente chuva e fortes ventos já mantinham moradores e visitantes distantes da praia, segundo emissoras locais. Pescadores e outros navegantes retiravam seus barcos do mar e os colocavam em um lugar seguro nas praias da baía de Acapulco, que durante a temporada de férias é muito visitada por turistas. De acordo com o NHC, o furacão deve se dissipar apenas nesta sexta-feira (15), quando atingir montanhas do sul mexicano. O instituto de meteorologia americano disse também que o Max deve provocar chuvas intensas nos Estados de Guerrero e Oaxaca, um dos mais afetados pelo terremoto 8,2 graus que deixou pelo menos 98 mortos na semana passada. "Estas chuvas torrenciais poderiam causar inundações repentinas e perigosos deslizamentos de terra", afirmou relatório do NHC. A companhia estatal de eletricidade mexicana, CFE, disse que iniciou um plano de contingência diante da aproximação do Max, disponibilizando centenas de funcionários e equipes de emergência para atender eventuais problemas, principalmente no Estado de Guerrero. Na semana passada, o furacão Katia atingiu a costa do México no Atlântico, e posteriormente se dissipou no centro do país sem causar maiores danos. Por sua localização e ampla faixa costeira, no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis aos furacões.