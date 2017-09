Oposição lança candidato para eleições no Coritiba

Paulo Thomaz de Aquino (à esquerda), com Vilson Ribeiro de Andrade e o técnico Celso Roth (foto: Divulgação/Coritiba)

Paulo Thomaz de Aquino foi confirmado nessa quinta-feira (dia 14) como candidato de uma das chapas de oposição para as eleições no Coritiba. Ele foi vice-presidente do clube na gestão de Vilson Ribeiro de Andrade e deixou o cargo em julho de 2014, alegando questões pessoais.

Paulo é filho de Ely Thomaz de Aquino, que também foi vice-presidente do Coritiba nos anos 70 e 80, trabalhando em conjunto com Evangelino da Costa Neves.

As eleições no Coritiba serão em 9 de dezembro. O prazo de inscrições vai até 9 de novembro.

A situação ainda não divulgou nomes. O presidente Rogério Bacellar afirmou que não vai concorrer à reeleição. Os nomes mais prováveis para a chapa de situação são os vices José Fernando Macedo e Alceni Guerra.

Um outro grupo de oposição também vem se articulando há meses. Eles indicaram o nome do médico João Carlos Vialle, vice-presidente em 1985, como candidato a presidente. Ele conta com o apoio dos ex-presidentes Jacob Mehl (1990-1991 e 1998-1999) e Giovani Gionédis (2002-2007).

SAÍDA

Ao deixar o clube, em julho de 2014, Paulo Thomaz de Aquino foi elogiado por Vilson Ribeiro de Andrade. “Ele é um grande profissional, amigo e torcedor do Coritiba. É um grande profissional, trabalhou muito fortemente e ajudou o Coritiba. Ele prestou um grande serviço ao Coritiba. A nação coxa-branca só tem a agradecer e desejar nessa nova batalha muito sucesso. Tenho certeza que ele vai representar com muito orgulho todos nós, e que quando o Coritiba precisar ele estará à disposição para nos ajudar”, afirmou à imprensa, na ocasião.