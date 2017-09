Museu Oscar Niemeyer oferece programação especial

(foto: Divulgação/Leonardo Finotti/AEN)

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, convida o público a participar da programação semanal desenvolvida pela equipe do Educativo do museu. Na próxima semana, de 17 a 24 de setembro, haverá oficinas, visitas mediadas, mais uma edição do programa Arte para Maiores e parte das atividades que integram a 11 ª Primavera dos Museus.

DOMINGO – No dia 17, a equipe do Educativo do museu preparou a oficina Meu bicho de papel, das 11h às 17h, com o uso de materiais diversos para criar esculturas. Neste mesmo dia, às 15h, haverá também visita mediada pela exposição “Na oração que desaterra... a terra, - Em honra ao sagrado”, que traz obras de Arcângelo Ianelli, Daniel Senise, Domenico Serio Calabrone, Dudi Maia Rosa, Francisco Faria, Emanoel Araújo, Elizabeth Titton, Manoel Veiga, Masao Yamamoto, Tomie Ohtake e, ainda, a tela “Nossa Senhora da Candelária”, final do século XVII - início do século XVIII, de autoria desconhecida.

TERÇA-FEIRA – No dia 19 acontece mais um encontro do Arte para Maiores, programa destinado ao público adulto, principalmente a quem tem mais de 60 anos. Haverá visita mediada pela exposição Los Carpinteros: Objeto Vital e prática artística, com as artistas Claudia Lara, Leila Alberti e Giovana Casagrande. O encontro começa às 14h e se estende até as 17h, com 40 vagas e custo de R$ 6 mais o valor do ingresso no museu.

Los Carpinteros: Objeto Vital traz obras produzidas com a utilização criativa da arquitetura, da escultura e do design, elaboradas pelos artistas cubanos Marco Castillo e Dagoberto Rodríguez, conhecidos pelo forte apelo social das obras e pela crítica ácida, sagaz e bem-humorada.

PRIMAVERA DOS MUSEUS - A Primavera dos Museus é uma temporada cultural promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) na chegada da estação homônima. Em 2017, a ação acontece de 19 a 24 de setembro, de terça a domingo, com o tema Museus e suas memórias. O evento inclui mais de 900 instituições de todo o país que oferecem visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e abertura de exposições.

Ao longo deste período, das 10h às 18h, serão exibidos no MON os vídeos com entrevistas exclusivas produzidas para o programa Artista do Acervo. O projeto teve início em 2009 com o objetivo de trazer um artista que tenha obras no acervo do museu para realizar oficinas abertas ao público e conversar com os visitantes. Nas entrevistas, os convidados falam sobre suas obras e carreiras.

As oficinas serão reprisadas pelo Educativo do museu. Os artistas não estarão presentes.

QUARTA-FEIRA – Em 20 de setembro, quarta-feira, das 11h às 14h, os visitantes poderão participar da oficina Repouso e movimento, elaborada em 2015 pela artista Bernadete Amorim. Em seguida, das 14h às 17h, acontece a oficina Pintura sobre metal feita pela artista Tatiana Stropp em 2014. Também nesta data, às 15h, haverá visita mediada na exposição Museu em Construção.

DOMINGO – No dia 24, das 11h às 14h, a equipe do Educativo do MON aplicará as oficinas Instantâneo: da imagem digital ao autorretrato, elaborada em 2016 pelo artista Cleverson Oliveira; Construindo livres livremente, realizada por Guita Soifer em 2013, das 14h às 17h. A visita mediada será novamente à exposição Museu em Construção, às 15h.

A entrada no MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos não pagam. Às quartas-feiras a entrada é sempre gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria até as 17h30.

Serviço

Domingo no Museu Oscar Niemeyer

17 de setembro

R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)

Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita

Venda de ingressos: até as 17h30

Permanência no museu: até as 18h

Programa Arte para Maiores

19 de setembro, terça-feira

R$ 6 + ingresso: R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)

Maiores de 60 anos pagam apenas o valor das atividades por dia: R$ 6

40 vagas

Horário: 14h às 17h

Chegar com 15 minutos de antecedência

Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer

20 de setembro de 2017

Entrada franca das 10h às 18h

11ª Primavera dos Museus no Museu Oscar Niemeyer

De 19 a 24 de setembro (terça a domingo)

PROGRAMAÇÃO

Domingo, 17 de setembro

Oficina Meu bicho de papel, com a equipe do Educativo

Técnica: escultura com materiais diversos

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe do Educativo

Exposição: Na oração que desaterra... a terra, - Em honra ao sagrado

Horário: 15h

Local: sala 10

Terça-feira, 19 de setembro

Arte para Maiores

Visita mediada pela exposição Los Carpinteros: Objeto Vital

Prática artística com as artistas Claudia Lara, Leila Alberti e Giovana Casagrande

Horário: das 14h às 17h

Local: Salas 4 e 5 e Sala de Oficina – subsolo

Quarta-feira, 20 de setembro

Oficina Repouso e Movimento, realizada por Bernadete Amorim em março de 2015

Técnica: escultura em tecido

Local: Oficina – Subsolo

Horário: 11h às 14h

Oficina Pintura sobre metal, realizada por Tatiana Stropp em setembro de 2014

Técnica: pintura em acrílica sobre placas

Local: Oficina – Subsolo

Horário: 14h às 17h

Mediação com a equipe do Educativo do MON

Exposição: Museu em Construção

Local: 2º andar do Anexo do Olho

Horário: 15h

Domingo, 24 de setembro

Oficina Instantâneo: da imagem digital ao autorretrato, realizada por Cleverson Oliveira em novembro de 2016

Técnica: fotografia, projeção de imagem e desenho

Local: Oficina – Subsolo

Horário: das 11h às 14h

Oficina Construindo livros livremente, realizada por Guita Soifer em março de 2013

Técnica: assemblagem

Local: Oficina – Subsolo

Horário: das 14h às 17h

Mediação com a equipe do Educativo do MON

Exposição: Museu em construção

Local: 2º andar do Anexo do Olho

Horário: 15h

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

41 3350 4400