Após AVC, Jorge Fernando volta à TV em 2018 para dirigir 'Verão 90 Graus'

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jorge Fernando já tem data certa para voltar à televisão. A partir de julho comandará "Verão 90 Graus", novela das 19h que virá depois de "Deus Salve o Rei" (substituta da atual "Pega Pega"). O folhetim foi adiado por conta do AVC (acidente vascular cerebral) que Fernando sofreu em janeiro. A produção estava inicialmente agendada para janeiro de 2018. Ainda em recuperação, o diretor atualmente supervisiona a direção de "Vamp - o musical", que estreia nesta sexta (15) em São Paulo após temporada de sucesso no Rio, com Claudia Ohana e Ney Latorraca no elenco. Ele divide o crédito do espetáculo com Diego Morais, parceiro de trabalho também na TV: estiveram juntos atrás das câmeras de "Êta Mundo Bom" (2016). "Verão 90 Graus" será ambientada na década de 1990 e abordará temas como o Plano Collor. Entre as personagens haverá uma vidente que fará previsões de acontecimentos que, só o público saberá, de fato aconteceram nos anos posteriores à trama. Para o elenco estão cotadas Claudia Raia, Dira Paes, Isabelle Drummond, Jesuita Barbosa, Rafael Vitti, Alexandre Borges e Monica Iozzi. O texto é de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, autora de "Cheias de Charme" (2012).