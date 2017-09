Espectador tem convulsão em sessão de filme violento em Toronto

GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL TORONTO, CANADÁ (FOLHAPRESS) - Parece piada pronta. A exibição do violentíssimo filme "Revenge", na programação do Festival de Toronto, terminou com um espectador indo parar no hospital. O homem, não identificado, teve uma convulsão durante uma cena bastante gráfica em que um dos personagens tem de retirar um caco de vidro do pé, segundo relatos de pessoas presentes à sessão, no domingo (10). Os paramédicos tiveram de ser chamados ao Ryerson Theatre, onde o filme era projetado, e tiraram o sujeito da sala que, ao que consta, passa bem. "Revenge" é o filme de estreia da diretora parisiense Coralie Fargeat. Na trama, recheada de momentos violentos, uma garota busca se vingar após ter sido estuprada pelo homem que ela amava. O longa foi exibido na seção Midnight Madness do festival, dedicada a longas de gênero. Ao site Indie Wire, a diretora disse ter ouvido gritos de socorro durante à sessão. "Não sabia se era alguém fazendo uma piada na sala. Então vi os paramédicos", disse a diretora, que crê que a convulsão foi provocada pela intensidade da cena. Curiosamente, essa não é a primeira vez que um espectador tem um problema médico durante um filme dessa seção da mostra canadense -e outra vez com um filme de diretora francesa. No ano passado, uma ambulância teve de ser chamada para socorrer alguns espectadores que passaram mal com as cenas de "Grave", filme de Julia Ducourneau sobre uma adolescente que vira canibal.