Estudantes paranaenses disputam o 5º Torneio Leões do Vôlei

O campeão olímpico Emanuel (ao centro) com atletas do Leões do Vôlei (foto: Divulgação)

Começa no próximo sábado, 16 de setembro, a 5ª edição do Torneio Leões do Vôlei, campeonato realizado em quatro etapas que envolve os estudantes de 8 a 16 anos de escolas públicas participantes do Leões do Vôlei – Voleibol com Educação. O projeto tem como padrinho o atleta campeão mundial e olímpico de vôlei de praia Emanuel do Rego, responsável pelo desenvolvimento da metodologia das aulas, e é fruto de uma parceria público-privada entre a Leão Alimentos e Bebidas e as Prefeituras de Curitiba e de Fazenda Rio Grande.

O 5º Torneio Leões do Vôlei terá o formato de mini vôlei, com equipes formadas por três jogadores e disputas em quadra reduzida (4,5m x 5m). Os jogos devem reunir nas quatro etapas cerca de 352 estudantes da 2ª a 6ª séries de escolas públicas de Curitiba e Fazenda Rio Grande, além de jovens de centros de esporte e lazer, divididos em duas categorias: Leão (de 12 a 16 anos) e Leãozinho (de 8 a 12 anos). É a chance de colocarem em prática tudo o que estão aprendendo durante as aulas e competirem entre si.

A competição será acompanhada pelos professores do projeto, responsáveis pela arbitragem das disputas, realizadas sempre aos sábados, das 08h às 13h, nas escolas que integram o Leões do Vôlei – Voleibol com Educação. A final está prevista para o dia 7 de outubro.

"Acreditamos que o esporte e a educação podem perfeitamente unir forças em ações de cidadania, como é o Leões do Vôlei. Mais do que consagrar o campeão do torneio, queremos que os jovens cidadãos assimilem valores importantes ao desenvolvimento pessoal, qualidade vida, estímulo, retenção e desenvolvimento escolar, além de aprenderem a lidar com derrotas e vitórias e com espírito de equipe", explica Fabiano Rangel, gerente Institucional e de Desenvolvimento Sustentável da Leão Alimentos e Bebidas.

Vale lembrar que o projeto já alcança a marca de mais de 8 mil estudantes atendidos desde 2008, com atividades esportivas duas vezes por semana, sempre no contra turno escolar. Além de ceder sua imagem, Emanuel acompanha o projeto de perto, desde o desenvolvimento da metodologia e proposta técnica pedagógica ao desenvolvimento dos núcleos já instalados.

"Realizar o torneio no projeto, além do Festival de fim de ano, trouxe aos alunos valores que somente a competição oportuniza, como lidar com a derrota e a vitória, tolerância à frustração, busca por objetivos, respeito à diversidade, superação, cooperação, altruísmo, autoconhecimento e muitos outros comportamentos para evoluir na busca de aperfeiçoar seu aprendizado, aflorando os ensinamentos aprendidos durante as aulas e aplicando-os nas competições", ressalta Emanuel do Rego, atleta campeão olímpico e mundial de voleibol de praia.