Soma de R$ 3,2 milhões desviada de escolas no Paraná deve ser devolvida

O primeiro de 14 julgamentos de processos que apuram desvio de recursos de construção e reformas de escolas estaduais, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou, na sessão desta quinta-feira (14 de setembro), a devolução de R$ 3,2 milhões desviados a partir de 2014. O órgão de fiscalização também impôs multas de R$ 962,3 mil (30% do valor desviado) a nove pessoas e declarou os responsáveis inabilitados para o exercício de cargos em comissão na administração municipal e estadual, além de proibí-los de contratar com o poder público por três anos.

