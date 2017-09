Para petistas, Lula foi obrigado a atacar Palocci

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Petistas afirmaram nesta quinta-feira (14) que o tom adotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante depoimento ao juiz Sergio Moro foi uma tentativa de neutralizar as graves acusações apresentadas pelo ex-ministro Antonio Palocci. Para um ex-ministro petista, Lula não tinha outra alternativa senão elevar o ar de indignação, uma vez que as denúncias de Palocci partiram, pela primeira vez, de um homem do núcleo de decisões. Ex-líder petista na Câmara, o deputado José Guimarães (CE) afirmou que a defesa jurídica cabe aos advogados do ex-presidente. "Lula tem que ser político mesmo". Para Guimarães, Lula atingiu seu objetivo ao aparecer desqualificando Palocci em rede nacional. "O tom político forte neutralizou o depoimento de Palocci. Ele se reposicionou no cenário político. No primeiro depoimento, ele empatou. Neste, ganhou", disse Guimarães, comemorando o tempo concedido a Lula no Jornal Nacional, da rede Globo. Apesar de defender o tom escolhido por Lula, petistas admitiram que o teor do depoimento a Moro não tem mais tanto impacto em comparação ao primeiro. Segundo outro ex-ministro, virou "feijão com arroz".