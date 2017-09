Joana Fomm troca Globo por Record e começa a gravar 'Apocalipse' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joana Fomm, 77, iniciou as gravações de "Apocalipse", nova novela da Record, com estreia prevista para novembro. As primeiras cenas da atriz foram feitas na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da Record, Joana foi aplaudida pela equipe da novela. Ela viverá a personagem Teresa, avó da protagonista Zoe, interpretada por Juliana Knust. É o primeiro trabalho de Joana na Record desde "Methamorfoses", novela de 2004. Foram mais de 30 anos entre idas e vindas da Globo, onde Joana interpretou personagens emblemáticos como Perpétua, vilã de "Tieta" (1989). Em 2016, a atriz disse nas redes sociais que precisava de emprego. Acabou entrando em "Malhação" e tendo um papel escrito por Aguinaldo Silva em sua próxima novela, "O Sétimo Guardião", prevista para 2018. A notícia da participação de Joana na produção da Record pegou a Globo de surpresa. Em "O Sétimo Guardião", ela será substituída por Eva Wilma. "Apocalipse" tem texto de Vivian de Oliveira e direção de Edson Spinello, com trama baseada na Bíblia, mas ambientada nos dias atuais. No Rio, a favela da Rocinha será usada como locação. Cenas também serão feitas fora do Brasil, em Nova York e Roma.