Morre em SP o jornalista Fernando Pacheco Jordão, autor de 'Dossiê Herzog'

FERNANDA PEREIRA NEVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Era 6 de janeiro de 1976, plena ditadura militar, quando um grupo de jornalistas entregou à Justiça o manifesto "Em nome da verdade", no qual contestava a versão dada para a morte do colega Vladimir Herzog, numa cela do DOI-Codi, na capital paulista. Fernando Pacheco Jordão estava entre os elaboradores do documento, que se tornou um protesto contra o regime, mas também uma aula de jornalismo, avalia o amigo Juca Kfouri. "Ele sempre fazia as perguntas certas", afirma. Nascido em São Paulo, Jordão chegou às redações de jornal nos anos 1950, respondendo cartas no "O Estado de S. Paulo". Passou por TV Cultura, TV Globo e "Veja". O amigo Nemércio Nogueira lembra que ele era rápido e brincalhão na Redação. Aos sábados, o jornal fechava mais cedo, e eles aproveitavam para ir ao cinema, sessão da 0h. Na BBC Brasil, em Londres, Jordão trabalhou mais perto do já amigo Herzog. "Era uma amizade com toda a família. A casa, o carro e até o cuidado com os filhos eram compartilhados", conta a filha Bia. "Eu lembro da noite que Vlado morreu, meu pai chorou de deitar no chão", diz. A morte do amigo foi contada por Jordão no livro "Dossiê Herzog - Prisão, Tortura e Morte no Brasil", de 1978. Fã de ópera e torcedor do São Paulo, ficou com a saúde mais debilitada após um AVC, sofrido há 15 anos. Raciocínio e memória, porém, continuavam impecáveis. "Dava a escalação da seleção antes do Google", brinca Bia. Morreu nesta quinta-feira (14), aos 80 anos, devido a uma pneumonia. Deixa a mulher, Fátima, três filhos e sete netos -os xodós de Jordão.