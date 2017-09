Horário de verão começa daqui a um mês, em 15 de outubro

(foto: Arquivo Agência Brasil)

A edição deste ano do horário de verão 2017 começa dentro de 31 dias. Daqui a um mês, os relógios devem ser adiantados e um uma hora a meia noite de sábado, 14 de outubro, para domingo, 15. A mudança vai alterar a rotina dos moradores de dez estados do país, além do Distrito Federal.

A mudança no horário é uma alternativa adotada pelo Ministério de Minas e Energia para economizar. Adiantar os relógios serve para reduzir o consumo de energia elétrica em boa parte do território nacional nos horários de pico, o que evita o uso das usinas térmicas, por exemplo. No ano passado a economia gerada foi de R$ 162 milhões.

A definição da data de início e término do horário de verão é definida desde a primeira vez em que a medida começou a vigorar no país, em 1985. Todos os anos, essa alteração é começa a valer no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro fim de semana de fevereiro. Isso significa que a hora só será normalizada no dia 18 de fevereiro do ano que vem.