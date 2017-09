Ranking da Fifa de outubro vai definir cabeças de chave da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa vai usar a posição dos países em seu próximo ranking como critério para definição dos cabeças de chave e realização do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A lista será divulgada no dia 16 de outubro, após a próxima rodada das eliminatórias. Seguindo o critério adotado nos últimos Mundiais, o país-sede (Rússia) e as sete seleções melhores colocadas do ranking que estejam classificadas vão formar o primeiro grupo do sorteio. Os outros times classificados serão separados nos três potes restantes de acordo com o ranking. O único direcionamento para a definição dos grupos será para impedir que seleções da mesma confederação continental se enfrentem, exceto as da Europa, que poderá ter até dois times no mesmo grupo ""o continente tem 14 classificados e a Copa é disputada em oito grupos. Nesta quinta (14), a Fifa divulgou a nova edição do ranking, com o Brasil caindo do primeiro para o segundo lugar. A Alemanha é a nova líder. Muito perto de confirmar sua classificação, a equipe alemã deverá ser uma das cabeças de chave, assim como a seleção de Tite, que já garantiu sua vaga. Única europeia assegurada, a Bélgica subiu quatro posições e agora está em quinto. Dessa forma, também se candidata a encabeçar um dos grupos no sorteio agendado para 1º de dezembro, em Moscou. Portugal, Argentina, Polônia e Suíça também estão entre os sete primeiros da lista.