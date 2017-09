Paraná tem 283 cidades com vocação turística

Curitiba e mais 43 cidades concentram o fluxo turístico (foto: Maurílio Cheli/SMCS)

A cada 10 municípios paranaenses, sete têm potencial para desenvolver o Turismo. É o que aponta o novo Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado na quarta-feira pelo Ministério do Turismo. Das 399 cidades do Paraná, 283 (cerca de 70%) estão na versão 2017 do mapa. Destas, 201 já constavam do mapa anterior e 82 foram incluídas, em reconhecimento dos gestores públicos pela vocação turística destes municípios. Em 2016, eram 224. Já o número de regiões turísticas no estado se manteve: 14.

Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.

De acordo com o novo mapa, 44 municípios do Paraná estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Morretes e Paranaguá. Os demais 239 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional