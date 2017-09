A Galinha Pim Pim: ambientes lúdicos (foto: Divulgação)

Um ovo perdido e uma raposa mal-intencionada conduzem uma galinha corajosa a trilhar um percurso repleto de aventuras. Por amor ao seu pintinho que está prestes a nascer, a personagem principal do espetáculo ‘A Galinha Pim Pim’ vivencia situações inusitadas junto ao público. O espetáculo do Grupo Obragem de Teatro será apresentado gratuitamente no Sesi São José dos Pinhais hoje, às 15hs, e amanhã, às 16hs.

Em A Galinha Pim Pim, diferentes ambientes lúdicos como um galinheiro ou uma floresta são criados diante dos olhos do público por meio de efeitos de luz, projeções e cenários variados. Com toda essa ambientação, Pim-Pim enfrenta dificuldades variadas, como uma chuva forte e a terrível Raposa Vermelha. Quando, finalmente, consegue salvar o seu ovo das garras da raposa, Pim-Pim volta para o galinheiro e presencia um dos momentos mais emocionantes, o nascimento de seu pintinho. A história propõe uma reflexão sobre temáticas como a maternidade, a superação de medos e a aceitação de si mesmo.

As sessões no Teatro do Sesi em São José dos Pinhais possuem entrada franca. O Sesi receberá na ocasião doações espontâneas de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser retirados no dia do evento, uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do espaço. A disponibilidade está sujeita a lotação.

Serviço

Galinha Pim Pim

Quando: Sexta, às 15h e sábado, às 16h

Onde: Local: Teatro SESI de São José dos Pinhais

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1800 – Centro

Quanto: Gratuito. O Sesi receberá na ocasião doações espontâneas de 1kg de alimento não perecível.

Informações: (41) 3398-4100