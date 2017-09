No Dia do Cliente, empresas de Curitiba realizam promoções para agradar o freguês

Hoje é comemorado o Dia do Cliente. Com a data, comércios fazem ao longo do dia algumas promoções como homenagem. As promoções vão de vales-compra aos clientes que fizerem compras hoje, a um cálice de vinho no jantar, um pão de queijo no café e até brigadeiro como mimo. A data, criada originalmente no estado do Rio Grande do Sul, foi preparada como estratégia de vendas para o mês de setembro. Mas também tem a intenção de estreitar as relações com o consumidor.