José Augusto se apresenta hoje em Curitiba

Com mais de 40 anos de carreira, marcada por grandes sucessos, turnês internacionais e 20 milhões de álbuns vendidos, o cantor José Augusto traz ao palco do Teatro Guaíra hoje a Tour Ainda + Romântico.

Logo no primeiro bloco, o cantor garante levantar o público com canções que marcaram o inicio de sua carreira, destaque para; ‘Eu Quero Apenas Carinho’, segundo êxito do artista que ajudou a consolidar o começo da sua história.

E como a proposta é deixar o clima ‘Ainda + Romântico’, o artista incluiu no seu repertório, sucessos de outros estilos musicais populares e não menos românticos como; ‘Você Vai Ver’ (Zeze Di Camargo & Luciano), ‘Não Aprendi Dizer Adeus’ (Leandro & Leonardo), ‘Apenas Mais Uma de Amor’ (Lulu Santos) e ‘Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim’ (Ivete Sangalo), composta por Hebert Vianna e Paulo Sergio Valle, este ultimo que é seu parceiro em ‘Evidências’; uma das composições mais regravadas do mundo e, claro, não pode deixar de estar em suas apresentações.

“Ao lembrar das belas canções que minha mãe tocava ao piano, tive a certeza que todos os estilos se encontram na musica romântica, que nunca deixará de existir”. Com esse pensamento ao longo da carreira, José Augusto mantém no repertório sucessos que o consagraram, tais como; ‘Fui eu’, ‘Sonho por Sonho’, ‘A minha História’, ‘Chuvas de Verão’, ‘Fantasia’ e tantos outros que fazem parte da trilha sonora de cada um nós.

Se uma canção sintetizasse a experiência para essa nova turnê, com certeza a música seria ‘Aguenta Coração’, que se tornou uma marca registrada e resume toda a emoção de José Augusto.

Serviço

Show José Augusto

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Teatro Guaíra – Guairão | Rua XV de Novembro, 971 - Centro

Quanto: R$45 (meia-entrada no segundo balcão) até R$200 (inteira na Plateia A). dependendo do setor.No Disk Ingressos

Classificação: Livre.

Informações: (41) 3315-0808