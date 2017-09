Sérgio Mallandro traz stand-up ao Teatro Positivo

Personagem do humor trash (foto: Divulgação)

Considerado um dos ícones da cultura trash, o apresentador, ator e humorista Sérgio Mallandro, criador do famoso “Glu, Glu! Yeah, Yeah!” vem a Curitiba seu stand-up comedy. Com realização da Prime, a apresentação acontece no sábado, dia 16 de setembro, no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), às 21h15.

O humorista compilou em seu show solo as experiências vividas em sua carreira, além de outras histórias. Com o seu humor popular característico e consagrado, Mallandro diverte a plateia durante 1h20 com textos de autoria própria que marcaram a vida do humorista, como sua estreia na televisão brasileira, trabalhos realizados no SBT e na Rede Globo, passagens pelo cinema, hits que marcaram a geração nos anos 80 e fazem sucesso até hoje, entre outros. Nas histórias cita seu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Benjor, Silvio Santos. Também conta como é viver e morar junto com sua ex-mulher Mary Mallandro. Para completar, tem a famosa Porta dos Desesperados. Lógico, tudo muito bem acompanhado das já conhecidas performances, que são a marca registrada de Sérgio Mallandro.

SERVIÇO

SERGINHO MALLANDRO – Espetáculo “Sem Censura”

Quando: 16 de setembro de 2017 (Sábado), Abertura do Teatro: 20h15 / Início dos shows: 21h15

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: variam de R$45,00 (meia-entrada) a R$140,00 (inteira), de acordo com o setor.

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br