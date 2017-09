Clima quente faz casos de incêndios explodirem na Grande Curitiba

Incêndio na vegetação: prejuízos (foto: Franklin de Freitas)

O calor acima da média neste final de inverno também trouxe consequências para a vegetação na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e colocou em alerta autoridades e empresas. Apenas do dia 7 a 14 de setembro foram 541 casos de incêndio ambiental na região, o equivalente a 73% de todas as ocorrências dos últimos 30 dias. Desde o dia 14 de agosto foram 741 incêndios ambientais na região.

Na quinta-feira (14), a maioria dos chamados ao Corpo de Bombeiros tinham como causa incêndios em vegetação. Um dos focos foi em um terreno fora da concessão, no km 68 da BR-277, sentido Curitiba, que deixou a visibilidade prejudicada. Nestas situações, o aconselhável é que o motorista diminua a velocidade e aumente a atenção até passar pela área com fumaça.

A região de Curitiba não vê chuva há mais de 20 dias. Essa condição aliada ao tempo quente deixa a vegetação propícia que chamas se alastrem. Nas rododias, uma bituca de cigarro atirada na vegetação seca já é suficiente para provocar um incêndio.

Por enquanto, não há previsão de chuva para Curitiba, o que poderá ocorrer com a chegada da primavera, no dia 22 deste mês. A temperatura máxima registrada ontem no estado foi em Palotina, na região Leste: 37ºC.