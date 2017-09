Coreia do Norte fez lançamento de novo míssil, diz Seul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou um novo míssil na manhã de sexta-feira (15), às 6h27 do horário local -18h57 de quinta no horário de Brasília-, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul. Segundo os sul-coreanos, o míssil foi disparado do distrito de Sunam, na capital Pyongyang, em direção ao leste. O míssil sobrevoou o Japão, afirmou a agência de notícias Reuters, citando a TV japonesa NHK. Por isso, o país entrou em alerta vermelho. Segundo o governo japonês, o míssil caiu a 2.000 quilômetros a leste do cabo Erimo, que fica na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. As Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando as informações do lançamento. Ainda não há informações sobre qual era o alvo ou o tipo do míssil. PRESSÃO Caso confirmado, o lançamento do míssil é a mais nova ação de Pyongyang na disputa do país com Seul e Washington. Na última segunda (11), a ONU aprovou com apoio de China e Rússia uma nova rodada de sanções contra o governo de Kim Jung-un e seu programa nucelar. A crise na península se agravou desde julho, quando Pyongyang fez um teste de um míssil com alcance intercontinental. Depois disso, uma reportagem do jornal americano "The Washington Post" disse que a Coreia do Norte já tinha tecnologia suficiente para fabricar uma míssil nuclear. Isso levou o presidente americano, Donald Trump, a dizer que responderia com "fogo e fúria" a um ataque norte-coreano. Em resposta, Pyongyang ameaçou a ilha de Guam, território americano no Pacífico. Depois disso, a Coreia do Norte realizou ainda um teste com uma bomba de hidrogênio no início de setembro.