Estado lança guia de orientação e prevenção a desastres naturais

O Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped/PR) elaborou três livros para orientar as entidades que compõem o Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná (Ceprodec) sobre questões que envolvam a redução do risco de desastres. Os materiais foram divididos nos níveis setorial, regional e estadual e servirão como guia para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Os livros serão encaminhados a gestores dos 399 municípios paranaenses, aos 30 órgãos e entidades representados no conselho, às 15 regionais da Defesa Civil e à coordenadoria estadual do órgão. Cada instituição será responsável pela elaboração de medidas voltadas à redução do risco de desastres em sua área de atuação.

Os próximos passos serão a adequação do cronograma e o início efetivo dos trabalhos. Ao final desse processo a Coordenadoria vai organizar e preparar o material para a realização de uma audiência pública em Curitiba.