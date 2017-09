Mananciais da Serra abrem para visitação neste fim de semana

Mais da metade da água consumida em Curitiba e Região vem da Área de Proteção Ambiental (APA) de Piraquara. No local, ficam os Mananciais da Serra, dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi. Os Mananciais da Serra ficam a cerca de 40 quilômetros de Curitiba e estarão abertos amanhã e domingo. O local é próprio para caminhadas e existem diversas trilhas no local, com duração média de uma hora, entre ida e volta.

Na APA Piraquara são encontrados diversos tipos florestais, como a araucária, campos nativos, florestas de galerias e várzeas. A fauna apresenta cerca de 70 espécies de mamíferos, 300 aves, 50 peixes e mais de 50 anfíbios e répteis.