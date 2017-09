O filme foi a foi a segunda maior bilheteria nacional de 2013: 3 milhões (foto: Divulgação)

Pela primeira vez em Curitiba, Fabio Porchat e Miá Mello apresentam a comédia Meu Passado Me Condena – A Peça. O espetáculo será apresentado no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), no próximo domingo, dia 17 de setembro, às 20h15.

A peça conta a história do casal Miá e Fábio, que se casam um mês após se conhecerem na fila do banheiro de uma festa. Durante a noite de núpcias, o casal percebe que a falta de conhecimento sobre os seus passados interfere na lua-de-mel. A história se passa antes do filme e do seriado, ambos com o mesmo nome.

O texto é de Tati Bernardi, que também assinou os roteiros da série e do filme, ambos produzidos por Mariza Leão e dirigidos por Julia Rezende. A peça teve a direção da atriz Ines Viana, que deu vida à personagem Suzana, grande conselheira do casal na história. A série teve duas temporadas exibidas pelo canal Multishow, e o filme foi a foi a segunda maior bilheteria nacional de 2013, ultrapassando 3 milhões de espectadores.

Serviço

Meu Passado Me Condena – A Peça

Quando: 17 de setembro, às 20h15

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)

Quanto: PLATEIA PREMIUM (Filas A-M): R$ 140,00; PLATEIA FILAS (N-V): R$ 120,00; 1º BALCÃO: R$ 80,00; 2º BALCÃO: R$ 70,00.

Taxa Disk Ingressos: R$ 6,00. 50% de desconto para assinantes da Gazeta do Povo, Cartão Fidelidade Disk Ingressos, voucher CL Produções e Curitiba Cult - até 02 ingressos por cartão/voucher.