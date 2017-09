Mayke diz que lesões atrapalham sequência, mas projeta melhora

DANILO LAVIEIRI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Eleito diversas vezes para prêmios individuais, Mayke ainda não conseguiu emplacar no Palmeiras. Perto de engatar uma sequência como titular, ele prefere não traçar comparações com seu passado vitorioso e explica os obstáculos que o fizeram ter uma queda de rendimento. As lesões que enfrentou em seguida prejudicaram o seu desempenho. Ele inclusive lembra da mais recente, quando machucou o tornozelo na véspera das oitavas na Libertadores, contra o Barcelona do Equador. "Quando eu machuquei o tornozelo fiquei um tempo fora. Como nossa equipe é muito qualificada tive de buscar meu espaço de novo. Não abaixei a cabeça, fiz bons treinos. Fico feliz de o treinador [Cuca] ver o nosso lado, do Egídio também. Estamos procurando fazer isso nos jogos, dar o máximo para ajudar a nossa equipe." "Nesses dois anos tive lesões, mais em 2016, fiquei oito meses parado. Isso me atrapalhou bastante. É pensar em não lesionar mais, estar em campo atuando e fazendo bons jogos", completou. Mayke chegou no Palmeiras com a esperança de recuperar o bom futebol que o fizeram ganhar o posto de melhor lateral direito do país. Vindo da reserva do Cruzeiro, ele estreou 10 dias após a apresentação já para enfrentar o São Paulo. Ele, no entanto, diz não querer usar o passado como forma de inspiração. O importante é escrever uma nova história. "Não vou ser o mesmo Mayke de 2013 e 2014. Procuro ser o Mayke de 2017. Estou no caminho certo. Também vou ter ajuda dos meus companheiros. Estou feliz por estar em uma crescente. Espero ser um Mayke que possa ajudar o Palmeiras", finalizou. O lateral treinou nesta quinta-feira (14) entre os titulares em atividade que foi parcialmente fechado para a imprensa. Cuca escondeu o início do treino e não mostrou o time que pretende escalar para enfrentar o Coritiba na segunda-feira (18).