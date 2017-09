Semana do Trânsito começa pelas escolas

Semana do Trânsito terá ações nas ruas e nas escolas (foto: Divulgação/Detran-PR)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) lança na próxima segunda-feira, às 14h30, na sede da autarquia em Curitiba, o projeto “Jovem do Trânsito”. A iniciativa envolve a Secretaria de Estado da Educação e a Polícia Militar e vai trabalhar o tema trânsito de forma interdisciplinar com alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Serão promovidas palestras semanais, ministradas pelos policiais da Patrulha Escolar e com material especial produzido pelo Detran. Os conteúdos vão abordar legislação, direção defensiva, noções de primeiros socorros, proteção e respeito ao meio ambiente e convívio social.

Nesta primeira fase, as palestras acontecem no Colégio Estadual Bom Pastor; Colégio Estadual Homero Baptista de Barros e Colégio da Polícia Militar, todos em Curitiba.

Ao longo da semana o Detran promove diversas ações em todo o Estado. Este ano, o tema da semana segue o apresentado durante o Maio Amarelo “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito” com ações em diversas cidades e uma campanha voltada ao pedestre.

“De 18 a 25 de setembro, todo o Brasil estará envolvido em ações que educam e alertam sobre as escolhas diárias no trânsito. No Paraná, vamos somar esforços com apoio de vários parceiros que desejam conscientizar as pessoas sobre a atenção e respeito no trânsito”, diz o diretor-geral do Detran, Marcos Traad. Em Curitiba, o evento de abertura ocorre na segunda-feira, às 10 horas, na Prefeitura.