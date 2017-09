Prolongamento de rua é retomado

A Prefeitura retomou na última segunda-feira as obras de revitalização e de prolongamento da Rua Governador Agamenon Magalhães, entre os bairros Capão da Imbuia e Tarumã. A obra estava parada desde o final do ano passado por conta de oito casas que impediam a sequência dos trabalhos.

As casas estavam em uma área invadida, em lotes declarados de utilidade pública para a Prefeitura. A situação foi resolvida na Justiça, que foi favorável ao município. Faltam cerca de 70 metros para a obra ser concluída, bem no local onde estavam as casas. A previsão é que em 60 dias todo o trabalho seja concluído.