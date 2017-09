O Paraná é o quarto estado que mais consome sorvete no país (perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes (Abis). No ano passado, de acordo com a Abis, o brasileiro consumiu mais de 1 bilhão de litros de sorvete. O consumo per capita no ano passado foi de 4,86 litros por pessoa no país. Apesar do otimismo com o verão, foi o consumo mais baixo da década – em 2014, por exemplo, o número chegou a 6,41 litros por pessoa no Brasil.