TCE pune nove por desvios em escolas

O Tribunal de Contas do Estado condenou ontem nove pessoas a devolverem R$ 3,2 milhões aos cofres públicos, por desvio de recursos para obras de construção e reforma de escolas. Entre os condenados estão os ex-diretores da Secretaria de Estado da Educação, Maurício Fanini e Jaime Sunye Neto,e o dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, investigado na operação “Quadro Negro”, do Ministério Público Estadual. Souza fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

O TCE também também impôs multas de R$ 962,3 mil (30% do valor desviado) e proibiu os responsáveis de ocuparem cargos em comissão ou manter contratos com o poder público. O processo julgado ontem envolve as obras de duas escolas estaduais de Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba): Ribeirão Grande e Jardim Paulista. De responsabilidade da Construtora Valor, essas obras foram abandonadas na fase inicial, embora a empresa tenha recebido mais de 80% do montante contratado. O tribunal concluiu que as irregularidades ocorreram devido ao conluio entre agentes públicos e os representantes da empresa.