Líder do governo minimiza ação

O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), ironizou a decisão do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Para o peemedebista, Janot está "desacreditado" e perdeu o "senso". O líder do governo tentou também minimizar as especulações sobre a acusação ter como base a delação do corretor Lúcio Bolonha Funaro.

"O procurador Rodrigo Janot está tão desacreditado. Agora se juntou com o Funaro, a próxima companhia inseparável dele. Talvez ele vá convidar o Funaro para tomar cerveja lá naquela distribuidora", disse ao ironizar a foto em que Janot aparece em um bar, em Brasília, acompanhado do advogado de Joesley Batista. "Acho que o procurador perdeu o senso. Como ele só tem dois dias, ele pode fazer qualquer tipo de estripulia", complementou

Jucá ainda acusou o procurador-geral de criar factoides.