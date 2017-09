Duplo atentado deixa 83 mortos no Iraque

Pelo menos 83 pessoas morreram e 93 ficaram feridas ontem ,em um duplo atentado e um ataque armado na província de Diqar, no sul do Iraque, de maioria xiita. Segundo uma fonte de segurança local, dois carros-bomba explodiram coincidindo com um ataque armado contra o restaurante Fedek, situado a cerca de 80 quilômetros a oeste de Nasariya, em Diqar. Segundo o diretor-geral de Saúde de Diqar, Yasem al Khaldi, o número de mortos subiu de 50 para 83 nas últimas horas. Uma fonte de segurança disse que entre os mortos há cidadãos iraquianos, mas não explicou se eles estavam realizando uma visita religiosa à província de maioria xiita, onde há vários lugares sagrados de peregrinação para essa orientação do islã. A emissora de tv iraquiana Al Sumaria informou que homens armados com uniforme militar chegaram em dois carros ao restaurante, onde entraram e abriram fogo contra os clientes. Depois, os atacantes foram a um posto de controle das forças de segurança onde explodiram um dos veículos e dispararam causando mais vítimas. O múltiplo atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

MURO

Imigrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou as afirmações de dois importantes membros do Partido Democrata no Congresso de que exista um acordo com ele para garantir proteção a imigrantes jovens que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Além disso, Trump defendeu um reforço na segurança com a construção de um muro na fronteira com o México. Em várias mensagens no Twitter na manhã de ontem, Trump garantiu que "nenhum acordo foi feito ontem à noite sobre o DACA", sigla do programa para imigrantes jovens.

MIANMAR

Fuga em massa

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou que até 400 mil membros da minoria muçulmana rohingya fugiram da violência recente em Mianmar e entraram em Bangladesh. O Unicef divulgou o balanço atualizado em comunicado ontem, no qual destaca a "tarefa monumental" de proteger centenas de milhares de crianças entre os refugiados. A agência solicitou US$ 7,3 milhões para proteger as crianças dessa minoria ao longo dos próximos quatro meses. Parlamentares da União Europeia o fim da violência contra os rohingya.

AMEAÇA

Retaliação

Um órgão estatal da Coreia do Norte ameaçou ontem usar bombas nucleares para "afundar" o Japão e reduzir os EUA a "cinzas e escuridão", em reação à decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), na última segunda-feira, de aprovar novas sanções contra Pyongyang. As sanções, aprovadas por unanimidade, vieram após o regime norte-coreano ter realizado seu sexto e maior teste nuclear, no dia 3. O Comitê norte-coreano para a Paz da Ásia-Pacífico também defendeu o desmantelamento do Conselho de Segurança.



GÊNERO

Paridade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou ontem duas iniciativas para fortalecer o trabalho da ONU no mundo e que integram uma agenda mais ampla sobre a reforma da organização. A primeira delas é a criação de um painel de alto nível sobre mediação, que reunirá 18 personalidades reconhecidas internacionalmente. Outra meta das Nações Unidas, é implantar, até 2021, a paridade de gênero em todos os cargos-seniores da ONU, com expansão dessa paridade para toda a organização até 2028.