Toque francês nos palcos do Rock in Rio

Figurino que Fernanda Abreu vai usar em sua apresentação no Rock In Rio 2017, concebido pela marca Maison Revolta. (foto: Divulgação)

Quando subir ao palco hoje para se apresentar no Rock In Rio, a cantora ‘swing sangue bom’ Fernanda Abreu estará vestida por um dos criadores brasileiros mais ligados com a França. Rogério Vasques é brasileiro, de Belém do Pará, viveu anos em Paris, onde estudou e se formou em moda e trabalhou com muita gente, inclusive com Karl Lagerfeld.

Ao lado do kaiser da moda, Vasques o assessorou na sua marca própria, a KL. E foi aqui em Paris que nos conhecemos, na saída de um desfile da Chanel. Ficamos amigos – como podem ficar dois brasileiros que se encontram no grande círculo do mundo da moda.

Alguns anos mais tarde, ele se mudou para o Brasil e lançou no Rio a Maison Revolta. Uma marca dedicada às mulheres do mundo, como um dia foi Lili Marlene, como é Monica Belucci, um dos símbolos femininos que inspira a marca e também Fernanda Abreu.

Rogério é uma das pessoas mais educadas e delicadas que eu conheço, por isso, a coluna de hoje é uma homenagem e um reconhecimento meu ao cara gente boa e talentoso que ele é.

Sobre o figurino de Fernanda ele conta à coluna que a imaginou como uma “Lili Marlene brasileira, algo Couture, Rock, feminino e generoso”. Acompanhe:

O que pensou ao criar o figurino da Fernanda?

Tenha a imagem de uma Lili Marlene brasileira. Algo Couture, Rock, muito feminino e generoso. A Fernanda chegou até a Maison Revolta através do couro verniz, que virou o protagonista do figurino.

Para criar um contraste de matérias primas e luzes, pensei em usar uma malha tecnologia que também traz conforto, já que a Fernanda dá uma parte muito importante à dança. Usamos esse dialogo em um colete, um short saia e também acessórios de cabeça, braços e pernas, que traduzem totalmente o que eu imaginava.

Qual a peça mais fetichista da Maison Revolta?

Um vestido que chamamos de Monica Belluci. A modelagem é perfeita, valoriza o corpo de toda mulher brasileira. O fizemos em homenagem a Monica Belluci, que é uma mulher totalmente Revolta, o oferecemos a ela, e ela amou. Faz parte de cada coleção numa cor ou numa matéria prima diferente, e virou nosso primeiro it-dress.

O que a brasileira tem que a francesa não tem?

Eu diria a espontaneidade e um lado lúdico. O figurino tem muito disso, e é provavelmente o que diferencia ele da Lili Marlene, intocável, meio fria, quase masculina.

A atriz italiana Monica Belucci e o vestido em couro da Maison Revolta desenhado em sua homenagem.

Rogério Vasques é o designer responsável pelo figurino que a Maison Revolta criou para Fernanda Abreu usar no Rock In Rio 2017.