Peça é 'realismo fantástico', diz presidente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou que a segunda denúncia apresentada contra ele pela PGR (Procuradoria-Geral da República) é "recheada de absurdos" e que a peça representa "realismo fantástico em estado puro". Temer investe especificamente contra o procurador-geral, Rodrigo Janot, e declarou que o autor da acusação "ignora deliberadamente as graves suspeitas que fragilizam as delações sobre as quais se baseou para formular a segunda denúncia". "O procurador-geral da República continua sua marcha irresponsável para encobrir suas próprias falhas", afirmou. "Finge não ver os problemas de falta de credibilidade de testemunhas, a ausência de nexo entre as narrativas e as incoerências produzidas pela própria investigação, apressada e açodada." O Palácio do Planalto ressaltou, em defesa do presidente, que o procurador-geral não apresenta provas. "[Janot] fala de pagamentos em contas no exterior ao presidente sem demonstrar a existência de conta do presidente em outro país. Transforma contribuição lícita de campanha em ilícita, mistura fatos e confunde para tentar ganhar ares de verdade." Auxiliares do presidente relataram que ele recebeu a denúncia sem surpresas, em contraste com a forma "indignada" com que reagiu à primeira, por corrupção passiva. A estratégia será reforçar o discurso de que faltam provas nos relatos feitos pela PGR e que há fortes suspeitas sobre a condução dos acordos de delação premiada que embasaram a denúncia. O presidente se reuniu com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), com o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o deputado Carlos Marun (PMDB-MS). O governo quer dar celeridade à tramitação da denúncia. Após a conversa com o presidente, Marun disse que Janot age "de maneira insana". DEFESA A Casa Civil também atacou os acordos de delação premiada ao rebater a denúncia. "A denúncia contra o ministro Eliseu Padilha está amparada em delatores que, sem compromisso com a verdade, contaram as histórias que pudessem lhes dar vantagens pessoais ante o Ministério Público", disse a pasta. Em nota, o ministro Moreira Franco afirmou que jamais participou "de qualquer grupo para a prática do ilícito". "Essa denúncia foi construída com a ajuda de delatores mentirosos que negociam benefícios e privilégios. Responderei de forma conclusiva quando tiver conhecimento do processo." A defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima informou que "rechaça categoricamente as imputações veiculadas na denúncia oferecida, de inegável fragilidade narrativa e probatória, reservando-se a rebatê-las em juízo". Os advogados do ex-deputado Eduardo Cunha afirmaram que ele "provará no processo o absurdo das acusações postas, as quais se sustentam basicamente nas palavras de um reincidente em delações que, diferentemente dele, se propôs a falar tudo o que o Ministério Público queria ouvir para fechar o acordo de colaboração". A defesa do ex-deputado Rodrigo Loures disse que ele não participou de nenhum acordo de pagamento ou recebimento de propinas. O advogado de Henrique Alves disse que ainda não encontrou tempo hábil para conhecer a denúncia. A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saud disse que se trata "de criar fatos bombásticos, a atrair toda a atenção da imprensa e dos Poderes, na busca de um gran finale".