Beto Barbosa diz que Gretchen  traiu artista famoso com ele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Beto Barbosa, 62, afirmou que pensou em se matar quando era jovem depois que a namorada foi embora de Belém (PA). Barbosa diz que se apaixonou pela primeira vez aos 17 anos por uma menina de família rica. Por ser pobre, o rei da lambada afirmou que a família da garota não o aceitava e a levara de Belém para que eles não ficassem mais juntos. Foi quando pensou em se matar. "Aos 17 anos tive minha primeira grande paixão, mas a família dela não aceitava porque eu era pobre e ela era rica. Um dia a família a tirou de Belém, sumiu com ela, e passei dois anos sem vê-la. Quase pirei, queria até me matar, não via mais sentido em viver", disse Barbosa, em entrevista a Daniela Albuquerque, do programa "Sensacional" (Rede TV!). O cantor afirmou que chegou a ir ao cemitério, mas perdeu a vontade de se matar depois que leu a epígrafe de uma jovem. "Ela havia falecido há 30 dias e na lápide tinha uma frase que me fez achar que o marido a matou. Fiquei com aquilo na cabeça e a vontade de morrer sumiu naquela hora." Depois disso, Barbosa passou a visitar diariamente o túmulo da mulher e descobriu que ela havia se matado por conta de um namorado. O cantor conheceu a mãe e chegou a namorar a irmã da jovem --o relacionamento teria inspirado o músico a compor o sucesso "Adocica". GRETCHEN Sobre o namoro com Gretchen, Barbosa afirmou que a rainha do rebolado namorava com um artista famoso e ela o traiu para ficar com ele. O cantor afirmou que ela era uma amiga particular e que sempre ficava hospedada em sua casa no Nordeste. "Naquela época rolou uma coisinha muito legal, muito gostosa, por sinal ela namorava com um artista famoso, que não vou falar o nome porque não tenho permissão. Babado foi forte na época, até hoje o cabra não gosta de mim não", disse o cantor. Barbosa afirmou ainda que Gretchen beijava muito bem. Desde 2013, Gretchen é casada com o empresário português Carlos Marques. Solteiro, o cantor afirmou que gosta de mulher paciente. "Tem que ser paciente, porque quando o cara chega numa certa idade ele é muito exclusivista. Eu já quero estar no meu mundo, hoje, por exemplo, não sei cobrar ninguém, 'você tá onde? fez o que?', passar relatório, entendeu? Pelo amor de Deus!" A entrevista completa será exibida nesta quinta (14) no programa "Sensacional", às 22h30, na RedeTV!.