Planalto adota cautela em relação a ministro

BRUNO BOGHOSSIAN E EVERTON LOPES BATISTA BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de reconhecer que as acusações de obstrução de Justiça contra o ministro Blairo Maggi (Agricultura) sejam graves, o Planalto decidiu adotar cautela em relação ao caso para proteger o presidente Michel Temer por tabela. O governo quer dar tempo para que o ministro se explique e vai levantar dúvidas sobre a delação premiada que embasou a operação de busca e apreensão em endereços ligados a Blairo nesta quinta-feira (14). Assessores presidenciais afirmam que não há perspectiva de que o ministro deixe o cargo. O comportamento do Planalto é uma tentativa de blindar Temer, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta quinta pelo mesmo crime imputado ao ministro da Agricultura. O discurso de auxiliares do presidente é de que a atuação de procuradores, delatores e até do Judiciário contra integrantes do governo é questionável e, portanto, não deve haver pré-julgamento enquanto houver pontos não esclarecidos sobre esses processos. DEMISSÃO A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) disse que o ministro deveria deixar o cargo. A declaração da ex-ministra da Agricultura (2015-2016) foi feita durante o fórum "Agronegócio Sustentável", promovido pela Folha de S.Paulo, na capital paulista. Para ela, os últimos acontecimentos indicam que Blairo não tem condições de exercer a função. "É uma pessoa competente, mas essa situação deve ser investigada", disse Kátia, suspensa do PMDB nesta semana. Kátia Abreu ficará 60 dias longe das atividades partidárias por fazer declarações públicas contra a cúpula da legenda e divergir no Senado de orientações do Planalto. A senadora poderá ainda sofrer outras punições, inclusive a expulsão da sigla. "Neste exato momento a preocupação do PMDB deveria ser provar que não é uma organização criminosa (quadrilhão)", disse ela.