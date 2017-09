Imagem dos EUA piora entre mexicanos

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A imagem que os mexicanos têm dos EUA vem se desgastando rapidamente, e cada vez menos de seus cidadãos demonstram interesse em migrar de forma ilegal para o país do Norte. É o que se pode concluir da última pesquisa feita pelo Pew Research Center, que ouviu mil pessoas no México, entre março e abril deste ano. A investigação mostra que a visão que os mexicanos têm dos EUA é a mais desfavorável nos últimos 15 anos. Segundo o relatório divulgado nesta quinta (14), dois terços dos mexicanos (65%) têm opinião negativa sobre os EUA, mais do que o dobro do que há dois anos (29%). A mudança se dá após a campanha e a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, em novembro de 2016. O presidente, que substituiu o democrata Barack Obama em janeiro, apoia-se num discurso antimexicano e quer que seus vizinhos do sul paguem por um muro que ele pretende construir na fronteira --94% dos mexicanos se opõem à obra, diz o estudo. Desde 2009, o número de mexicanos que rumam para o Norte de forma ilegal vem caindo. Hoje, de cada 10 imigrantes que tentam cruzar a fronteira de modo ilícito, apenas um é mexicano. Os outros 9 são, em sua maioria, centro-americanos. Além disso, entre 2009 e 2014, mais mexicanos deixaram os EUA rumo ao sul do que o contrário. A pesquisa mostra, porém, que há sentimentos contraditórios. Se a imagem do vizinho do Norte se desgasta, ainda assim, um terço dos entrevistados diz que se mudaria aos EUA se pudesse fazê-lo legalmente, porque crê que lá as condições de vida e de trabalho sejam melhores. O estudo mostra que, hoje, só 13% se arriscariam a cruzar a fronteira sem ter visto de trabalho ou sem autorização legal, enquanto há dois anos, sob o governo de Barack Obama, eles eram 20%. O levantamento também questionou os mexicanos sobre a relação econômica com os EUA. A maioria --55%-- a considera importante, mas o dado representa uma queda de 15 pontos desde 2013.