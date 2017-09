ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (14), a página "Criança Viada" foi retirada do ar pelos administradores do Tumblr, onde era hospedada, após receberem denúncias de internautas sobre uso inapropriado de imagens de menores de idade. A plataforma também alertou o responsável da conta, Iran Giusti, com a seguinte mensagem: "Distribuição de pornografia infantil viola não apenas a política do Tumblr, como é um crime e os condenados podem enfrentar graves penalidades como multas e encarceramento". Giusti acredita que o desligamento de sua conta esteja relacionado ao fim da exposição do "Queermuseu", uma vez que o seu conteúdo inspirou a artista plástica Bia Leite a criar a obra "Travesti da Lambada e Deusa das Águas" (2013), uma das responsáveis por críticas de visitantes nas redes sociais. Desde a criação do "Criança Viada", em 2012, Giusti recebe constantes reclamações, mas "nunca a respeito de pedofilia". Ele conta que começou o perfil como brincadeira, para discutir expressões de gênero "como meninas masculinizadas e meninos afeminados". Giusti diz que nunca utilizou fotos de crianças nuas ou em posições sexuais, e que obteve permissão dos fotografados para o uso das imagens. Por isso, as acusações sobre pornografia infantil, para ele, são descabidas. "Não falamos sobre a homossexualidade na infância porque a gente entende que a sexualidade vai surgir a partir da adolescência." Após o cancelamento, Giusti pretende migrar para alguma outra plataforma, mas quer a garantia que o conteúdo não será excluído. "Foi um dos Tumblrs brasileiros mais acessados em 2012", diz ele, que contabiliza que a página teve mais de 2 milhões de visualizações. Procurado, o Tumblr não se manifestou até a publicação desta nota. PROMOTORIA Na terça-feira (12), o promotor Julio Almeida, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, analisou a exposição e disse à Folha que a mesma não contém "imagens de crianças simulando relações sexuais, nem exposição de genitália de crianças para fins primordialmente sexuais", considerados incitação à pedofilia de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). A mostra "Queermuseu" estava em cartaz desde 15 de agosto no espaço Santander Cultural em Porto Alegre. A exposição contava com 270 obras, assinadas por 85 artistas, como Adriana Varejão, Candido Portinari, Lygia Clark, Yuri Firmesa e Leonilson.